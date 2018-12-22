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Дуда сказал, кого планирует назначить послом в Украине

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Дуда сказал, кого планирует назначить послом в Украине

Президенту Польши Анджею Дуде поступило предложение назначить на должность польского посла в Украине нынешнего заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого. Об этом Дуда сказал в эфире Польского радио.

«Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что существует предложение назначить на должность польского посла в Украине нынешнего вице-министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого», — говорится в сообщении.

Отвечая на вопросы, было ли решение об отставке Яна Пекло с должности посла Польши в Украине связано с его ролью в формировании польско-украинских отношений, Дуда сказал, что «решающими были разные причины». «Необходимо помнить, что ходатайство по этому делу (увольнение посла — Ред.) подал министр иностранных дел, поэтому мое решение было ответом на обращение министра иностранных дел», — пояснил президент Польши.

«Я признал доводы, на которые указал министр иностранных дел, что там необходима большая динамика в действиях, чем та, которую демонстрирует бывший посол», — добавил польский президент.

Дуда подчеркнул, что в Украине приближаются президентские выборы, а это означает «очень горячее время». По его словам, «есть предложение, чтобы туда поехал Цихоцкий, который является вице-министром иностранных дел; поэтому, фактически, это усиление этого политического представительства, а также укрепление отношений с Министерством иностранных дел», — пояснил он.

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Как сообщалось, 19 декабря стало известно об увольнении посла Республики Польша в Украине Яна Пекло — он уходит с поста 31 января 2019.

Анджей Дуда
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