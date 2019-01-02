В НБУ вступились за банки с российским капиталом

Банки с российским капиталом не несут риски для банковской системы Украины, заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

«Эти банки (с российским капиталом — Ред.) и их операции рисков для банковской системы не несут... Доля этих банков небольшая, наши контрольные процедуры над ними усилены», — сказала она в эфире телеканала «Эспрессо» вчера.

Рожкова также отметила, что банкротство ВТБ Банка не оказало существенное влияние на банковский сектор, так как с начала военной агрессии РФ банки с российским капиталом существенно снизили свою долю на украинском банковском рынке и концу 2018 года она немногим превышала 3,5% в общих активах.