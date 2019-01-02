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Новый президент Бразилии: чем он известен и что обещает

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Новый президент Бразилии: чем он известен и что обещает

В Бразилии официально вступил в должность президент Жаир Болсонару, известный своими правыми взглядами.

В речи во время инаугурации он пообещал создать «общество без дискриминации или разделения».

Болсонару заявил, что хочет «национального соглашения», чтобы освободить Бразилию от коррупции, преступности и плохого управления в области экономики, а также от «идеологических ограничений».

Жаира Болсонару считают очень противоречивой личностью. Его расистские, гомофобные и женоненавистнические высказывания возмутили многих людей.

63-летний Болсонару победил на выборах 28 октября, одолев своего соперника Фернанду Аддада из Партии рабочих.

В предвыборной кампании Болсонару обещал побороть коррупцию и преступность.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил нового президента Бразилии и выразил ему поддержку.

«США с вами!» — написал Трамп в Twitter, назвав речь Болсонару «замечательной».

На инаугурации присутствовало немало зарубежных гостей, в том числе госсекретарь США Майк Помпео, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.

Кто такой Жаир Болсонару?

Жаир Болсонару в своей предвыборной кампании преподносил себя как человека не из политики, хотя с 1991 года является депутатом Конгресса от Рио-де-Жанейро. До своего избрания президентом он провел уже семь сроков в нижней палате бразильского конгресса.

Болсонару был членом нескольких политических партий, сейчас он является лидером Социально-либеральной партии (PSL), которая из небольшой группы депутатов в конгрессе выросла в партию с наибольшим количеством представителей в нижней палате.

Молодость Болсонару провел на военной службе, был артиллеристом и десантником, дослужился до звания капитана.

Во время предвыборной кампании в сентябре Болсонару был серьезно ранен: на одной из предвыборных встреч его ударили ножом. В результате в течение почти месяца Болсонару вел предвыборную кампанию с больничной койки.

Во время своей политической карьеры Болсонару представлял интересы вооруженных сил. Со времени своего избрания он выбрал на должности министров нескольких бывших военных. Он также высказывал ностальгию по временам правления военной хунты, которая управляла Бразилией с 1964 по 1985 годы.

Он заявлял, что «поддерживает пытки», а свой голос за импичмент президента Дилмы Русеф в 2016 году посвятил полковнику Карлосу Устре, которого обвиняли в пытках и убийстве оппонентов хунты.

Он также высказывал уничижительные мысли в отношении женщин, геев и афро-бразильцев, что вызвало беспокойство в бразильском обществе.

Бразилия вернулась к демократии лишь в 1985 году после более чем 20 лет под властью военной хунты. Приход Болсонару к власти некоторые критики рассматривают как угрозу демократии страны.

Из-за ультраправых взглядов новоизбранного президента иногда называют «тропическим Трампом».

Что он обещает?

В своей речи Болсонару пообещал поддержку военным и полиции. А также пообещал провести «важные структурные реформы», чтобы преодолеть бюджетный дефицит.

Он также заявил: «Порядочные граждане имеют право защищать себя». Несколько дней назад в Twitter он пообещал издать указ, который позволил бы гражданам, не имеющим судимости, владеть оружием.

Болсонару очень четко дал понять, кого на международной арене он считает другом, а кого врагом.

Во время предвыборной кампании Болсонару неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп является его кумиром.

Болсонару уже пообещал перенести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, по примеру США.

Он также заявил о намерении выйти из Парижской климатического соглашения 2015 года.

Источник

Бразилия, Жаир Болсонару
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