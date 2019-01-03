Гройсман обещает качественные дороги через пять лет

Правительство планирует за 5 лет соединить все областные центры качественными трассами. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

«На местные дороги выделяем 14,7 млрд. грн. Планируем за 5 лет соединить все областные центры качественными трассами», — отметил Гройсман.

Он добавил, что качество украинских дорог стало лучше. По его словам, ежегодно власть реконструирует и строит все больше дорог.

На 2019 заложили в бюджет около 55 млрд грн на восстановление украинских дорог, напомнил он.

Отметим, что в 2019 году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы, по итогам которых Гройсман с большой долей вероятности потеряет кресло премьера.