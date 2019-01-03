В Украину возвращаются проверки бизнеса

В Украине утратил силу закон о моратории на проведение проверок бизнеса, который действовал до 31 декабря 2018 года. Действие закона «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» прекращено 1 января 2019 года, напоминает Экономическая правда.
В октябре 2018 года пресс-служба Кабмина сообщила, что инспекционная система в Украине трансформируется в направлении рискоориентированного подхода.
«Инспекционные органы будут фокусироваться на прозрачной оценке субъектов хозяйствования и предотвращении рисков, а бизнес — знать, когда и почему к нему придет инспектор», — говорилось в сообщении.
На портале inspections.gov.ua 26 инспекционных органов из 33 открыли информацию о своих проверках.
В единой системе опубликовано около 250 тыс. планов и около 48 тыс. результатов уже проведенных проверок.
Государственная фискальная служба также сформировала план-график документальных проверок на 2019 год. В него включены почти 5 тыс субъектов хозяйствования с объемами задекларированных доходов за 2017 год — 1,14 трлн гривен.
Напомним, что мораторий на проверки бизнеса в Украине действовал с 2014 года. Это решение принималось с целью прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, с помощью чего исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.
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