В Украине распалась очередная банковская группа

Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Форвард». Согласно данным регулятора, такое решение было принято 29 декабря.

Банковская группа «Форвард» была зарегистрирована в феврале 2017 года.

На момент признания ее недействительной в группу входили: банк «Форвард», СК «Доверие и Гарантия» и «Универсальное бюро кредитных историй».

Контролером группы значился Рустам Тарико.

По данным FinClub, Нацбанк признал недействительными уже семь банковских групп: Дельта Банк, Метабанк, Первый инвестиционный банк, ПФБ, Сбербанк, Укрсоцбанк и «Форвард».