Варфоломей призвал православных патриархов признать новую украинскую церковь

Вселенский патриарх Варфоломей призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей поддержать предоставление автокефалии вновь образованной Православной церкви Украины. Об этом говорится в письме Варфоломея, сообщает Укринформ со ссылкой на Ortodoxia Info.

«Реализация всех наших усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены предоставить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной Православной церкви Украины», — говорится в письме.

В своем письме Варфоломей также призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать украинскую церковь автокефальной.

Напомним, что 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. Большинство иерархов УПЦ его проигнорировало, заявив о его неканоничности.