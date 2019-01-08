Климкин признал нереальность планов вступить в ближайшее время в НАТО или ЕС

Министр иностранных дел Павел Климкин посоветовал не верить тем, кто обещает быстрое вступление Украины в Евросоюз или НАТО.
«Вступление в ЕС и НАТО имеет среднесрочную перспективу. Если кто-то скажет вам, что мы вступим за год или за два, никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет, не верьте, поскольку опыт говорит совсем о другом», — сказал он в эфире 1+1.
Министр считает, что Украина пока не готова к вступлению в Европейский союз и НАТО, и на это это потребуется более 5 лет.
Напомним, что в июне 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.
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