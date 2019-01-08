Климкин заявил, что украинцы не злоупотребляют безвизом с ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что угрозы отмены безвизового режима Украины с ЕС нет. Об этом министр заявил в интервью программе «Завтрак с 1+1» во вторник, 8 января.

«С Украиной ни у кого реальных проблем с безвизом нету. Ни с одной страной. Никто никогда... ни один из министров иностранных или внутренних дел мне не сказал: слушай, Павел, вот у тебя там есть реальная (проблема. — Ред.)», — отметил Климкин.

Он подчеркнул, что в то время, как в европейских государств есть вопросы к действиям криминальных банд из отдельных стран, к украинцам таких претензий нет.

Климкин отметил, что украинцы в основном соблюдают требования безвиза, а случаев, когда после завершения 90-дневного периода они нелегально остаются в Европе, немного. «Мы пытаемся подсчитывать, эта цифра невелика», — заверил министр.

Климкин также отметил, что большинство украинских трудовых мигрантов не злоупотребляют безвизом для работы в Европе, а работают там легально.