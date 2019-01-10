Лукашенко приказал искать альтернативу российской нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству республики проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну через прибалтийские порты. Об этом он сказал в четверг на совещании по социально-экономическому развитию страны в 2019 году и подходам к дальнейшему развитию интеграционных направлений.
«Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны, то с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
По словам президента, в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у РФ.
Лукашенко отметил, что для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. «Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане», — сказал президент соседней страны.
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