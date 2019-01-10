На Пасху украинцев ждет пять выходных

Кабинет министров Украины на заседании в четверг утвердил перенос рабочих дней в 2019 году со вторника 30 апреля на субботу 11 мая, с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря, и со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.
Как передает «Интерфакс-Украина», документом предлагается рекомендовать перенести эти рабочие дни руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
Отмечается, что этот перенос осуществлен с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования 1 мая — Дня труда и в 2020 году 1 января — Нового года.
Специальный режим работы банков в эти дни определяет Нацбанк.
Таким образом, пять выходных дней подряд будет с 27 апреля по 1 мая: в воскресенье, 28 апреля, празднуется Пасха и выходным автоматически становится следующий за ним понедельник, 29 апреля. 1 мая в Украине празднуется День труда.
На следующий Новый год в Украине ожидается четыре выходных дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января нового 2020 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016