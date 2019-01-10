На Пасху украинцев ждет пять выходных

Кабинет министров Украины на заседании в четверг утвердил перенос рабочих дней в 2019 году со вторника 30 апреля на субботу 11 мая, с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря, и со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Как передает «Интерфакс-Украина», документом предлагается рекомендовать перенести эти рабочие дни руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

Отмечается, что этот перенос осуществлен с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования 1 мая — Дня труда и в 2020 году 1 января — Нового года.

Специальный режим работы банков в эти дни определяет Нацбанк.

Таким образом, пять выходных дней подряд будет с 27 апреля по 1 мая: в воскресенье, 28 апреля, празднуется Пасха и выходным автоматически становится следующий за ним понедельник, 29 апреля. 1 мая в Украине празднуется День труда.

На следующий Новый год в Украине ожидается четыре выходных дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января нового 2020 года.