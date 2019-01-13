Лейбористы поставят на голосование вопрос о доверии правительству Терезы Мэй

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании в скором времени попытается поставить вопрос о доверии правительству Терезы Мэй на голосование в парламенте страны. Об этом глава лейбористов Джереми Корбин заявил в воскресенье в интервью воскресной телепрограмме Би-би-си «Шоу Эндрю Марра».

«Мы внесем предложение о том, чтобы вынести вотум недоверия правительству тогда, когда решим это сделать, однако это будет уже очень скоро. Не переживайте по этому поводу», — отметил Корбин на вопрос Марра о том, будут ли лейбористы добиваться немедленного проведения вотума в случае, если парламент во вторник отвергнет предлагаемый Мэй проект сделки об условиях Brexit.

Корбин повторил, что лейбористы заинтересованы в проведении досрочных парламентских выборов, однако в этом случае, по его словам, сроки осуществления переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях их дальнейшего сотрудничества придется продлить. Корбин также напомнил, что официальная позиция партии не исключает возможности проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС, «если все остальные возможности будут исчерпаны».

25 ноября минувшего года ЕС и Великобритания по итогам длившихся полтора года переговоров согласовали сделку по условиям Brexit, однако ее также должен одобрить парламент Соединенного Королевства. Многие эксперты предсказывают, что в Палате общин правительство потерпит поражение.