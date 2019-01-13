В Греции правительственный кризис из-за сделки с Македонией

Министр обороны Греции Панос Камменос подал в отставку в знак протеста против сделки с Македонией, согласно которой Афины не будут препятствовать попыткам Скопье присоединиться к НАТО и Евросоюзу. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Камменос давно выступал против соглашения с Македонией, которое Афины подписало 17 июня 2018. Согласно этой сделке, Греция не будет препятствовать вступлению Македонии в НАТО и ЕС, если Скопье, в свою очередь, переименует страну в «Республику Северная Македония». 11 января македонский парламент поддержал инициативу о переименовании страны.

«Дело о переименовании Македонии... не позволяет мне не пожертвовать креслом министра», — заявил Камменос после встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Он добавил, что за ним в отставку могут уйти еще шесть министров.

Премьер Ципрас принял оставку министра и заявил, что поставит в парламенте вопрос о доверии Кабмину.

До настоящего момента Греция блокировала вступление Македонии в европейский блок и североатлантический альянс. Афины считали, что Скопье будет претендовать на греческую провинцию Македония из-за ее названия.