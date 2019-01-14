НБУ подсчитал количество денег в обороте

Денежная база в Украине в декабре 2018 года возросла на 0,8%, а за год — на 9,2% — до 437,797 миллиарда гривен. Денежная масса в Украине в декабре 2018 года возросла на 3,9% — до 1,276 трлн грн. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на данные НБУ.
По данным Нацбанка, соответствующая динамика обусловлена ростом остатка по депозитам на 4,3% — до 910,996 млрд грн, и объема наличных средств в обращении вне банков — на 3,8%, до 364,753 млрд грн.
В целом за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%.
Чистые международные резервы в декабре выросли на 23,3% — до 9,644 млрд долларов, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 4,1% — до 61,599 млрд грн.
В целом за 2018 год чистые валютные резервы возросли на 44,6%, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 10,3%.
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