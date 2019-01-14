Войти
Украина в 2019 потратит 4 млрд. грн на транспортный коридор Go highway
инфраструктура
Украина в 2019 потратит 4 млрд. грн на транспортный коридор Go highway
Лукашенко назвал конфликт на Донбассе «недоразумением» и призвал его прекратить
позиция
Лукашенко назвал конфликт на Донбассе «недоразумением» и призвал его прекратить

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

госфинансы
RSS

НБУ подсчитал количество денег в обороте

109
НБУ подсчитал количество денег в обороте

Денежная база в Украине в декабре 2018 года возросла на 0,8%, а за год — на 9,2% — до 437,797 миллиарда гривен. Денежная масса в Украине в декабре 2018 года возросла на 3,9% — до 1,276 трлн грн. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на данные НБУ.

По данным Нацбанка, соответствующая динамика обусловлена ростом остатка по депозитам на 4,3% — до 910,996 млрд грн, и объема наличных средств в обращении вне банков — на 3,8%, до 364,753 млрд грн.

В целом за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%.

Чистые международные резервы в декабре выросли на 23,3% — до 9,644 млрд долларов, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 4,1% — до 61,599 млрд грн.

Читайте также: Украинцы активно понесли гривну в банки и начали брать кредиты

В целом за 2018 год чистые валютные резервы возросли на 44,6%, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 10,3%.

НБУ, денежная масса, денежная база
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Электоральная «бесприданница» или Особенности сложения рейтингов

Процесс перераспределения былого президентского рейтинга Юрия Бойко между ним в качестве лидера «ОП – ЗаЖ!» и кандидатом от «ОБ» Александром Вилкулом фиксирует уже второе подряд исследование Фонда «Украинская политика» совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга. Восходящий тренд Александра Вилкула (6,3%) уже пересекся с нисходящим трендом Юрия Бойко (6,2%); рейтинг Евгения Мураева стабилен (4,8%). Главный прирост Александра Вилкула – в базовых – Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Кстати, именно этот фактор, судя по всему, отчасти блокирует рост рейтинга Евгения Мураева в этом макрорегионе. Вадим Рабинович, похоже, «передал» г-ну Бойко «ноль целых, хрен десятых». Но, видать, не продешевил.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О споре Кейнса и Хайека

Я не уверен, что нам нужен экономический рост любой ценой, если мы утрачиваем при этом способность капитализма к имманетному развитию. При социализме тоже был рост и чем закончилось? Есть рост Израиля, а есть рост Китая. Израиль растет за счет производств с высокой добавленной стоимость, а Китай пока растет за счет инвестиций и производства по сборке от американских разработчиков. Американские разработчики зарабатывают 30-50% прибыли, а Китай – 5-10%.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016