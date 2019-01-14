Украинцы активно понесли гривну в банки и начали брать кредиты

Портфель гривневых кредитов населению за год вырос на 31,4% — до 135,4 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В то же время портфель гривневых кредитов бизнеса за прошлый год увеличился на 2,7% — до 478,5 млрд грн, хотя в декабре он уменьшился на 1,5%.
В целом, кредитный портфель банков в национальной валюте за 2018 год вырос на 8,1% до 616 миллиарда гривен.
«Активно в прошлом году банки развивали потребительское кредитование. Благодаря этому портфель гривневых кредитов населению за год вырос на 31,4% — до 135,4 млрд грн, превысив объем портфеля в докризисный период», — сказано в сообщении.
Также, в 2018 году выросли остатки по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) — на 6,7% до 14,4 млрд долларов (в декабре они снизились на 4,4%).
По данным НБУ, объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2018 году вырос на 10% — до 539,7 млрд грн.
«При формировании сбережений украинцы предпочитали вклады в национальной валюте. Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за год увеличился на 14,5% — до 268,9 млрд грн, в то время как в иностранной валюте — на 1,6%, до 8,6 млрд долларов. В результате, объем гривневого депозитного портфеля украинцев по итогам года превысил докризисный уровень, который банковская система имела в 2013 году», — отмечается в сообщении.
В то же время объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за год увеличился на 5,9% — до 270,1 млрд грн, что также стало самым высоким показателем с докризисного периода. В декабре гривневый депозитный портфель бизнеса вырос на 16%.
При этом гривневые процентные ставки банков росли, прежде всего, в результате постепенного повышения учетной ставки Национального банка, начиная с октября 2017 года. С того времени учетная ставка выросла в среднем на 5,5 п.п. — до текущих 18% годовых. Также на рост рыночных ставок влияли и конъюнктурные факторы.
«Зато доходность депозитов населения, несмотря на рост в декабре, осталась почти на уровне декабря 2017 года (11,7% годовых). Ставки по вкладам населения и бизнеса в иностранной валюте на конец 2018 года составляли 2,7% годовых и 2,5% годовых соответственно», — уточнили в НБУ.
В то же время стоимость кредитов для бизнеса за год увеличилась на 6,6 п. п. — до 20,9% годовых, а стоимость займов для населения — на 3,9 п. п до 33,1% годовых. В декабре процентные ставки по кредитам бизнеса выросли на 1,2 п. п., в то время как для населения не изменились.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016