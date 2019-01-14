Украинцы активно понесли гривну в банки и начали брать кредиты

Портфель гривневых кредитов населению за год вырос на 31,4% — до 135,4 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В то же время портфель гривневых кредитов бизнеса за прошлый год увеличился на 2,7% — до 478,5 млрд грн, хотя в декабре он уменьшился на 1,5%.

В целом, кредитный портфель банков в национальной валюте за 2018 год вырос на 8,1% до 616 миллиарда гривен.

«Активно в прошлом году банки развивали потребительское кредитование. Благодаря этому портфель гривневых кредитов населению за год вырос на 31,4% — до 135,4 млрд грн, превысив объем портфеля в докризисный период», — сказано в сообщении.

Также, в 2018 году выросли остатки по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) — на 6,7% до 14,4 млрд долларов (в декабре они снизились на 4,4%).

По данным НБУ, объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2018 году вырос на 10% — до 539,7 млрд грн.

«При формировании сбережений украинцы предпочитали вклады в национальной валюте. Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за год увеличился на 14,5% — до 268,9 млрд грн, в то время как в иностранной валюте — на 1,6%, до 8,6 млрд долларов. В результате, объем гривневого депозитного портфеля украинцев по итогам года превысил докризисный уровень, который банковская система имела в 2013 году», — отмечается в сообщении.

В то же время объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за год увеличился на 5,9% — до 270,1 млрд грн, что также стало самым высоким показателем с докризисного периода. В декабре гривневый депозитный портфель бизнеса вырос на 16%.

При этом гривневые процентные ставки банков росли, прежде всего, в результате постепенного повышения учетной ставки Национального банка, начиная с октября 2017 года. С того времени учетная ставка выросла в среднем на 5,5 п.п. — до текущих 18% годовых. Также на рост рыночных ставок влияли и конъюнктурные факторы.

«Зато доходность депозитов населения, несмотря на рост в декабре, осталась почти на уровне декабря 2017 года (11,7% годовых). Ставки по вкладам населения и бизнеса в иностранной валюте на конец 2018 года составляли 2,7% годовых и 2,5% годовых соответственно», — уточнили в НБУ.

В то же время стоимость кредитов для бизнеса за год увеличилась на 6,6 п. п. — до 20,9% годовых, а стоимость займов для населения — на 3,9 п. п до 33,1% годовых. В декабре процентные ставки по кредитам бизнеса выросли на 1,2 п. п., в то время как для населения не изменились.