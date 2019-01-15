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В Кремле считают конспирологией заявления о сговоре Путина и Трампа

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В Кремле считают конспирологией заявления о сговоре Путина и Трампа

Точка зрения, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует некий сговор — это «конспирология, которая к реальности не имеет отношения». Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос издания «Аргументы и Факты».

Песков также не согласен с утверждением о том, что санкции — «это некая игра в бирюльки, которая скоро закончится». «Это не бирюльки, а очень серьезная вещь», — сказал он.

«Например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», — отметил пресс-секретарь. Он назвал это попыткой «обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа», который дороже российского, и «заставить европейцев покупать именно его».

США попали «в уникальную для себя ситуацию», считает Песков. По его словам, в Штатах «раскол и в обществе, и в правительстве». «Результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу», — добавил пресс-секретарь.

Напмоним, 13 января The Washington Post сообщила, что Трамп скрывал детали своих переговоров с Путиным. Как писало издание, это являлось частью «более обширной схемы», при помощи которой президент США старается защитить от общественности связи со своим российским коллегой. Сам Трамп в ответ на это заявил, что у него нет нужды скрывать информацию о разговорах с Путиным, а обвинения в сговоре своей команды с Россией в очередной раз назвал выдумкой.

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После публикации WP Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США решил провести слушания, касающиеся бесед двух президентов. Кроме того, телеканал ABC сообщил о планах членов Демпартии в конгрессе допросить переводчиков, которые работали на встречах Путина и Трампа.

Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
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