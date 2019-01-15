В Белом доме отрицают, что Иванка Трамп хочет стать главой Всемирного банка

Дочь и советник нынешнего президента США, Иванка Трамп, помогает с подбором кандидатуры на пост главы Всемирного банка, но сама не является кандидатом на эту должность. Об этом заявила заместитель директора по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто, пишет Politico.

«Сообщения о том, что ее кандидатура рассматривается, не соответствуют действительности», — сказала представитель Белого дома. При этом Дитто добавила, что министр финансов Стивен Мнучин и исполняющий обязанности главы администрации Мик Малвани попросили Иванку Трамп, «помочь в управлении процессом выдвижения кандидатов в США, поскольку она тесно сотрудничает с руководством Всемирного банка в течение последних двух лет».

Ранее издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило, что Иванка Трамп рассматривается в числе других кандидатов на пост нового главы Всемирного банка после Джина Ёнг Кима, который покинет должность после 1 февраля.

По традиции главой Всемирного банка назначают американца, а МВФ обычно возглавляют европейцы. Нынешний руководитель ВБ Джим Йонг Ким заявил об уходе в отставку на три года раньше срока истечения своих полномочий, поскольку «получил выгодное предложение по должности в частном секторе».