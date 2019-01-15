За прошлый год в страны ЕС прибыли 150 тысяч мигрантов

Около 150 тыс. мигрантов прибыли в страны ЕС в 2018 году, что на четверть меньше по сравнению с показателем 2017 года. Об этом сообщила в Европейском парламенте во вторник Меланиа-Габриела Чот, представитель Румынии, заступившей в январе на пост председателя в Совете министров ЕС. Трансляцию заседаний пленарной сессии Европарламента ведет через интернет видеослужба Европейской комиссии.
«Ситуация с миграцией в зоне Средиземного моря значительно улучшилась в последние годы. Об этом свидетельствуют данные о прибывших на европейский континент мигрантах: в 2018 году их было 150 тысяч, что представляет собой снижение на одну четверть по сравнению с уровнем ситуации 2017 года. Это самый низкий уровень за последние пять лет», — подчеркнула Чот.
«При этом показатель 2018 года на 92% ниже того пика миграционного потока, который наблюдался в кризисном 2015 году. Все это указывает на то, что глобальные действия и сотрудничество с ключевыми странами являются действенными и должны быть продолжены», — отметила представитель Совета министров ЕС.
С 2013 года ЕС выделил €330 млн на урегулирование проблемы миграции из Ливии. Они были направлены на закупку техники и оборудования для ливийских пограничников, а также на поддержку ливийских центров спасения на море. Также Евросоюз обеспечил подготовку более чем 235 ливийских пограничников.
Чиновник отметила «фундаментальное» значение сотрудничества с Турцией и странами Западных Балкан. Также ЕС намерен «развивать углубленное сотрудничество и диалог со странами Африки, из которых приезжают мигранты». В рамках Европейского фонда для Африки выделено более €4 млрд на действия по различным миграционным путям.
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