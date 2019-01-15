Суд в США запретил полиции и ФБР разблокировать смартфонов подозреваемых через биометрию

Суд в Калифорнии постановил, что правоохранительные органы не имеют права заставлять подозреваемых разблокировать их смартфоны с помощью биометрических данных — скана отпечатка пальца, лица или радужной оболочки глаза, пишет Forbes.

Такое решение суд принял в рамках рассмотрения дела, в котором потерпевших через Facebook шантажировали угрозами опубликовать компрометирующий видеоролик с их участием. Судья Кэндис Вестмор указала, что следователи не должны требовать от подозреваемых доступа к их гаджетам, а искать другие способы поиска улик. Иначе это будет нарушением Пятой поправки к конституции США, в котором указано, что подозреваемых нельзя заставлять свидетельствовать против себя.

При этом ранее в американской судебной практике существовал парадокс, отмечает Forbes: следователям было запрещено требовать от подозреваемых текстовый пароль от их смартфонов, однако на биометрию этот запрет не распространялся.

Одна из самых скандальных историй, связанных с разблокировкой смартфонов подозреваемых, произошла в 2016 году. ФБР, получив соответствующее разрешение суда, требовало от Apple предоставить доступ к iPhone террориста Сайеда Фарука, расстрелявшего с женой 14 человек в калифорнийском городке Сан-Бернардино. Apple категорически отказывалась идти на такой шаг, и в итоге власти США смогли самостоятельно получить доступ к данным.