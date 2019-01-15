Порошенко обещает обеспечить энергонезависимость Украины в ближайшие 5 лет

В ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой и перейти на потребление газа исключительно собственной добычи, считает президент Украины Петр Порошенко.

«Моя цель на следующие пять лет — Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом», — сказал он на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Глава государства также подчеркнул, что следует прекратить практику, «когда кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг».