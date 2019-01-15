Порошенко озвучил рекордный показатель роста ВВП Украины за 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2018 года составляет 3,4%.

«Впервые обнародую сейчас эту цифру, но мы рассчитываем, что в пределах 3,4% будет рост ВВП за 18-й год. Это максимальный показатель за семь лет», — сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцивского района Волынской области во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, что согласно прогнозу премьер-министра Владимира Гройсмана, рост экономики Украины в 2019 году должен составить не менее 3%.

Всемирный банк ранее ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%.