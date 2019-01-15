Facebook потратит $300 миллионов на журналистику

Facebook объявил о трехлетнем плане инвестировать $300 млн в «новостные проекты, партнерства и контент», передает CNN. Часть средств будет напрямую направлена некоммерческим организациям вроде фонда Пулитцера, а также на «локальные новостные экосистемы».
Местные газеты и сайты были «уничтожены цифровой революцией», в том числе из-за появления Facebook, от изменений в новостной ленте которого напрямую стал зависеть трафик многих изданий, поясняет CNN.
Соцсеть попала в череду скандалов и «сражается на нескольких других фронтах», но также поставила задачу улучшить свою репутацию в медиаиндустрии: пилотный проект поддержки СМИ Facebook запустил два года назад, добавляет телеканал.
«Мы не хотим, чтобы издатели зависели от нас, мы хотим поддержать их», — заявил CNN вице-президент Facebook по новостному партнерству Кэмпбелл Браун.
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