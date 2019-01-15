Хакер из Непала получил доступ ко всем украинским паспортам

18-летний житель Непала, который приезжал в Украину на мероприятие для белых хакеров, взломал сайт Министерства иностранных дел Украины и получил доступ ко всем паспортам. Об этом рассказал в интервью Liga.net Дмитрий Будорин, главный исполнительный директор Hacken — компании, которая занимается белым хакингом.
«Он должен был получить визу. Получал ее через сайт Министерства иностранных дел, и тот что-то плохо обновлялся. Так парень его взломал и получил доступ ко всем паспортам», — рассказал Будорин.
«Об этом баге было уведомлено министерство, они быстро его пофиксили и сказали „спасибо большое“. Визу оформили, предложили встретиться с парнем и вручить ему сертификат, но он не захотел идти к госорганам», — добавил СЕО Hacken.
«Этот же непалец нашел самый крутой баг в Uklon. Причем сделал это за первых полчаса. [Он] выиграл приз за самую крутую найденную уязвимость — около 1500 долларов», — рассказал Будорин.
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