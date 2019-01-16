Порошенко встретился с главами МИД Эстонии, Литвы и Польши

Президент Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером, министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины утром 16 января.

Порошенко поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Эстонии, Литвы и Польши, а также за решительное осуждение агрессивных действий России.

Президент и министры обсудили ситуацию в Азовском и Черном морях, существующие угрозы со стороны России с учетом совершенного в ноябре 2018 года акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков.

Они согласны, что необходимо усиливать консолидированное международное давление на РФ «с требованием немедленного освобождения украинских пленных моряков, возвращения захваченных кораблей и обеспечения свободы мореплавания в Азовском и Черном море».

Порошенко также проинформировал гостей о ситуации на Донбассе, нарушении Россией Минских договоренностей и режима прекращения огня.

Он поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников за активное продвижение вопроса о введении нового «Азовского пакета» санкций ЕС против России.

Порошенко также выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья.

Он «высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических нужд региона».