В Украине дискриминируют поляков, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в Украине подвергаются дискриминации их граждане. Он отметил, что этому предшествуют объективные и субъективные факторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.
«Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова», — сказал Шинковский.
По его словам положение поляков в Украине меняется «на худшую сторону из-за объективных и субъективных факторов».
Он считает одним из факторов социально-экономическую ситуацию, которая побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать.
«Польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи», — отметил Шинковский.
Вместе с тем второй причиной он называет пандемию коронавируса.
«Украина занимает второе место в Европе по смертности от COVID-19, и это затрагивает все группы населения, в частности поляков, которые там проживают», — указал заместитель главы МИД Польши.
По его словам, субъективными факторами ухудшения положения Поляков является «неблагоприятный для них закон о языке, также прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв».
В свою очередь он добавил, что все эти проблемы МИД поднимало на переговорах с украинской стороной.
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