Бойко идет на выборы как самовыдвиженец

Народный депутат Юрий Бойко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты. Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, политик идет в президенты как самовыдвиженец.

В течение пяти дней комиссия решит, удовлетворять ли просьбу Бойко.