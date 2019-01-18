«Укрзализныця» более чем в 6 раз повысила цену коллективной брони билетов

«Укрзализныця» с 15 января увеличила оплату за резервирование мест по заявкам юридических и физических лиц для групповых перевозок пассажиров в 6,3 раза — с 32 гривен до 200 гривен за человека. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Исключение сделано для заявок на перевозки детских групп и заявок, поданных центральными и местными органами власти для групп, сформированных из числа людей с инвалидностью и военных пассажиров, для которых плата установлена на уровне 50 грн.

Туристические организации уже раскритиковали это решение. Как сообщили их представители на заседании профильного комитета Верховной Рады, соответствующее решение правление «Укрзализныци» приняло 21 декабря 2018 года.

Народный депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам курортов и туризма Анна Романова направила депутатский запрос премьеру Владимиру Гройсмана и главе правления «Укрзализныци» Евгению Кравцова с просьбой объяснить такие действия.

«Такой тариф ставит под угрозу развитие внутреннего туризма в Украине, поскольку такое повышение стоимости бронирования усложнит, а в некоторых случаях сделает невозможным, организацию туров по Украине, особенно детских», — подчеркнула Романова.

Директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан заявил, что предыдущие ставки не покрывали и половины затрат компании на эту деятельность.

В связи с этим, вынужденной мерой для «Укрзализныци» стало повышение ставок на групповое бронирование.

«Основными клиентами, которые пользуются услугой групповых перевозок, являются туристические компании. Они организовывают туры, и как субъекты предпринимательской деятельности, получают прибыль. В то же время, „Укрзализныця“ несет значительные затраты на поддержание сети касс группового бронирования, аппарата, который обслуживает групповые перевозки», — сказал он.

«Также велики затраты на маневровые работы и содержание дополнительных вагонов, которые необходимы для перевозки организованных групп», — отметил Красноштан.

Он также считает, что повышения стоимости турпакетов для конечных потребителей можно было бы избежать за счет уменьшения уровня прибыльности туроператоров.

По данным «Укрзализныци», групповые заявки доступны для групп, в составе которых не менее девяти человек.