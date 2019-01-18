Войти
Климкин хочет тотально переформатировать отношения с РФ
дружба народов
Климкин хочет тотально переформатировать отношения с РФ
Порошенко создал в Волновахе военно-гражданскую администрацию
официально
Порошенко создал в Волновахе военно-гражданскую администрацию

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

транспорт
RSS

«Укрзализныця» более чем в 6 раз повысила цену коллективной брони билетов

174
«Укрзализныця» более чем в 6 раз повысила цену коллективной брони билетов

«Укрзализныця» с 15 января увеличила оплату за резервирование мест по заявкам юридических и физических лиц для групповых перевозок пассажиров в 6,3 раза — с 32 гривен до 200 гривен за человека. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Исключение сделано для заявок на перевозки детских групп и заявок, поданных центральными и местными органами власти для групп, сформированных из числа людей с инвалидностью и военных пассажиров, для которых плата установлена на уровне 50 грн.

Туристические организации уже раскритиковали это решение. Как сообщили их представители на заседании профильного комитета Верховной Рады, соответствующее решение правление «Укрзализныци» приняло 21 декабря 2018 года.

Народный депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам курортов и туризма Анна Романова направила депутатский запрос премьеру Владимиру Гройсмана и главе правления «Укрзализныци» Евгению Кравцова с просьбой объяснить такие действия.

«Такой тариф ставит под угрозу развитие внутреннего туризма в Украине, поскольку такое повышение стоимости бронирования усложнит, а в некоторых случаях сделает невозможным, организацию туров по Украине, особенно детских», — подчеркнула Романова.

Директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан заявил, что предыдущие ставки не покрывали и половины затрат компании на эту деятельность.

В связи с этим, вынужденной мерой для «Укрзализныци» стало повышение ставок на групповое бронирование.

«Основными клиентами, которые пользуются услугой групповых перевозок, являются туристические компании. Они организовывают туры, и как субъекты предпринимательской деятельности, получают прибыль. В то же время, „Укрзализныця“ несет значительные затраты на поддержание сети касс группового бронирования, аппарата, который обслуживает групповые перевозки», — сказал он.

«Также велики затраты на маневровые работы и содержание дополнительных вагонов, которые необходимы для перевозки организованных групп», — отметил Красноштан.

Читайте также: СМИ нашли у Коломойского целую бизнес-империю в США

Он также считает, что повышения стоимости турпакетов для конечных потребителей можно было бы избежать за счет уменьшения уровня прибыльности туроператоров.

По данным «Укрзализныци», групповые заявки доступны для групп, в составе которых не менее девяти человек.

Укрзалізниця, УЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Три вопроса к Юлии Владимировне

Юлия Тимошенко как никогда близка к победе. Как никогда с 2009 года. Но, как и 10 лет назад, ей снова может не хватить совсем чуть-чуть для того, чтобы стать президентом. Тимошенко это понимает и, обжегшись на молоке, дует на воду. Ее нынешняя кампания разительно отличается от всех предыдущих. Сейчас она не ведущий, а ведомый. Тимошенко превратилась в тень Порошенко, повторяющую за ним тезисы про ЕС, НАТО и автокефальную церковь. Тимошенко больше не хочет брать власть, она хочет получить ее в наследство. Тимошенко сидит на берегу и ждет, пока мимо проплывет президентство. Но избирателя мало волнуют мечты Юлии Владимировны. Судя по тому, что, несмотря на все усилия, рейтинг Тимошенко застрял в районе 15%, избиратель не хочет за нее голосовать. Возможно, потому, что он до сих пор не получил ответ на три очень важных для него вопроса.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Юбилей евро – итоги, проблемы, перспективы

За счет отказа от денежно-кредитного суверенитета страны, вошедшие в еврозону, рассчитывали снизить стоимость заимствований и обеспечить большую свободу для торговли, капитала и рабочей силы. Номинальное сближения инфляции и процентных ставок сразу после введения евро действительно наблюдалось. Однако, страны с более высокой инфляцией постепенно теряли конкурентоспособность и возможности для роста экономики. Притоки капитала в менее развитые страны еврозоны усиливали циклические колебания, повышая системные риски и закрепляя разрыв в производительности труда. Правительства стран еврозоны оказались неспособными ввести надлежащий уровень бюджетной дисциплины и провести структурные реформы, что привело к макроэкономическим дисбалансам.
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Возьмите лестницу!

Появляется новая организация и находит воодушевленных и готовых покупать клиентов. Это ранние последователи. Фанаты. Люди, которые знали, что у них есть проблемы. Таким клиентам продавать нетрудно, они выстроятся в очередь. А потом может случиться страшное. Конечно, эта группа клиентов вскоре будет исчерпана. На этом этапе вы можете решить перейти в новый город или на новый рынок и начать заново, отыскать новых фанатов. И если вы сможете действовать в том же духе, все получится и с «новенькими». Но многие компании на этом этапе просто умирают.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016