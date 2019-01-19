Facebook тестирует сервис для просмотра шуток

Сотрудники соцсети Facebook разрабатывают сервис, с помощью которого пользователи смогут просматривать видеозаписи и анимацию с популярными в интернете шутками. Об этом сообщил в пятницу портал TechCrunch.
По сведениям его источников, работа над данным проектом продолжается уже несколько месяцев. В настоящее время сервис находится на стадии закрытого тестирования, в котором принимают участие около сотни учащихся старших классов. Они, с согласия родителей, подписали документы, обязующие их не раскрывать информацию о данном продукте.
Как констатирует TechCrunch, проект ориентирован, в первую очередь, на молодежную аудиторию. Сервис на данный момент называется LOL (от популярного в интернете английского акронима laughing out loud — громко смеюсь). Опубликованные в нем записи разбиты на тематические категории, в частности, касающиеся школы, про животных, основанные на розыгрышах.
В публикации отмечается, что представители соцсети подтвердили информацию о разработке нового продукта. Они уточнили, что в Facebook пока не решили, станет ли сервис, в конечном счете, отельным приложением или будет интегрирован в какое-то из уже существующих.
Один из источников интернет-портала рассказал, что сервис пока кажется не вполне доработанным, а многие из размещенных в нем шуток довольно старые. TechCrunch констатирует, что в прошлом далеко не все проекты Facebook, ориентированные на молодежную аудиторию, были успешными.
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