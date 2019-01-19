Аваков обнаружил нарушения закона у всех кандидатов в президенты

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что нарушения законодательства о выборах у сейчас обнаружены практически у всех участников президентской гонки, причем даже у тех, кто еще официально не зарегистрирован. Об этом министр написал в своем Facebook.

Аваков уточнил, что по состоянию на 18 января ЦИК Украины зарегистрировал десять кандидатов в президенты. Однако только двое из них — Андрей Садовой и Игорь Шевченко — открыли счета избирательного фонда, а по законодательству, только с этих счетов можно оплачивать расходы на избирательную кампанию. Тем не менее, улицы украинских городов уже пестрят билбордами с портретами кандидатов и другими агитационными материалами. «Это — грубейшее нарушение закона, и по факту завершенных проверок — в ближайшее время будут вынесены санкции и реагирование по каждому из этих фактов», — пообещал Аваков.

Кроме того, с начала кампании 31 декабря в полицию поступило уже почти сто обращений граждан и организаций о нарушениях на выборах. «С начала избирательной кампании (31 декабря 2018) МВД и Нацполиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации», — написал Аваков. По двум эпизодам уточнил он, возбуждены уголовные дела.

«На этот момент нарушения процессуально зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Черновецкой, Киевской областях и в городе Киеве», — пояснил Аваков и привел список нарушителей, у котором оказались также Садовой и Шевченко.

Глава МВД также рассказал, что полиция и другие правоохранительные органы получают обращения о возможных нарушениях со стороны кандидатов, которые еще не зарегистрированы официально. Среди них он назвал действующего президента Петра Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. «И хотя те нарушения избирательного законодательства, о которых я говорил, не применимы к кандидату и его команде до официальной регистрации в ЦИК, все сигналы нами внимательно проверяются», — подчеркнул он.

Отдельно Аваков предупредил о возможной «публичной катастрофе» за организацию «каруселей» и скупку голосов. «Есть многочисленные сигналы о формировании избирательных „сеток“ и организации „каруселей“ по скупке голосов за наличные „черные“ деньги. Хочу предупредить ушлых „политтехнологов“ пока не поздно — МВД и Нацполиция тщательно изучает эту информацию, мы не допустим подкупа избирателей и скупки голосов. Реагирование МВД на эти процессы, возможно будет для многих неожиданной публичной катастрофой», — написал министр.

«Никто не договорился и не договорится с МВД И Нацполицией Господа, Не участвуйте во лжи и ложных действиях — не допускайте ошибок! Не торгуйте будущим! Мы будем действовать жестко», — пообещал глава МВД.