Лоукостер Wizz Air увеличил цены на багаж

Лоукост Wizz Air увеличил цену на оплату услуги приоритетной посадки и существенно поднял цену на регистрируемый багаж. Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
Стоимость WIZZ Priority (приоритетной посадки) претерпела незначительные изменения — раньше цена составляла от 5 до 15 евро, а сейчас составляет от 5 до 17 евро.
А вот за новый тип регистрируемого багажа до 10 кг теперь придется платить значительно больше. До недавнего времени малый регистрируемый багаж в Wizz Air стоил от 7 до 12 евро, а теперь Wizz Air увеличил цену до 9 — 27 евро. Цена зависит от направления и даты путешествия.
Таким образом, за регистрируемый багаж в Wizz Air придется платить минимум на 2 евро больше, а в некоторых случаях разница может достигать и 15 евро! Изменения уже вступили в силу.
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