За последние 10 лет в мире удвоилось число миллиардеров

За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось и достигло 2208 человек, а их состояние ежегодно увеличивается на $900 млрд, или почти на $2,5 млрд в день. Такие данные накануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе представил фонд Oxfam International, который ставит своей целью борьбу с бедностью. Исследование опубликовано на сайте фонда.

В то время как богатые богатеют, говорится в докладе, 3,8 млрд человек, которые составляют беднейшую половину человечества, почувствовали, что их доходы уменьшились на 11%. Каждый из них находится на границе нищеты и живет менее чем на $5,5 в день.

«Доклад „Общественное благо или частное богатство“ показывает, что растущий разрыв между богатыми и бедными подрывает борьбу с нищетой, наносит ущерб нашей экономике и разжигает гнев общественности по всему миру. Он показывает, как правительства усугубляют неравенство, недофинансируя государственные услуги, такие как здравоохранение и образование», — говорится в исследовании. В нем также отмечается, что женщины и девочки в наибольшей степени страдают от растущего экономического неравенства.

Налоговые ставки для богатых людей и корпораций за последние годы резко упали, считают авторы доклада. Например, максимальная ставка налога на доходы физических лиц в богатых странах упала с 62% в 1970 году до 38% в 2013 году. Среднее значение этой ставки в бедных странах составляет всего 28%. В некоторых странах, таких как Бразилия, 10% беднейших слоев общества платят сейчас более высокую долю своих доходов в виде налогов, чем 10% самых богатых.

Составители обзора пришли к выводу о сексистском характере имущественного неравенства. «Снижение налогов на богатство в основном идет на пользу мужчинам, которые владеют на 50% большим богатством, чем женщины во всем мире, и контролируют 86% корпораций. Девочки бросают школы, если нет денег для оплаты обучения, а женщины часами бесплатно ухаживают за больными родственниками, когда с этим не справляются системы здравоохранения. По оценкам Oxfam, если бы вся неоплачиваемая работа по уходу, выполняемая женщинами по всему миру, была выполнена одной компанией, годовой оборот составил бы $10 трлн — в 43 раза больше, чем у Apple», — говорится в пояснительной записке к докладу.

В нем, например, сравнивается состояние самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с бюджетом здравоохранения в Эфиопии, где живут более 100 млн человек. По оценке Forbes, состояние Безоса на сегодняшний день равно $140 млрд. В докладе приводится другое число — $112 млрд. Авторы отмечают, что 1% от состояния миллиардера равен расходам на здравоохранение в Эфиопии.

Обосновывая утверждение о расистском характере имущественного неравенства, эксперты Oxfam приводят данные о том, что в США в среднем одинокий белый мужчина в 100 раз богаче, чем одинокая женщина-латиноамериканка. В среднем в мире женщины зарабатывают на 23% меньше мужчин и владеют на 50% меньшим богатством.

В прилегающих к пустыне Сахара странах 37% жителей испытывают недостаток питьевой воды, а 67% получают недостаточно электричества.