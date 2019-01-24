В Мадриде таксисты протестуют против Uber и Cabify – есть пострадавшие

По меньшей мере, 10 человек пострадали в четверг в Мадриде в ходе акций протеста водителей такси, которые выступают против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, среди получивших травмы — шестеро участников демонстраций, трое полицейских и один журналист. Они пострадали во время стычек, произошедших недалеко от выставочного комплекса IFEMA, где проходит одна из крупнейших в мире туристических ярмарок FITUR. Кроме того, полиция задержала одного человека за нападение на транспортное средство Cabify.

Водители такси в Мадриде начали в понедельник бессрочную забастовку из-за недовольства тем, как региональные власти регулируют деятельность Uber и Cabify. Участники акций перекрывают движение по дорогам города, а также блокируют один из подъездов к FITUR.

Стачка таксистов также проходила в Барселоне. Тем не менее, после того, как каталонские власти пошли на уступки водителям, забастовку было решено прекратить.

Таксисты обвиняют онлайн-сервисы частных пассажирских компаний в недобросовестной конкуренции и требуют ограничений на выдачу специальных лицензий, которыми пользуются водители Uber и Cabify.