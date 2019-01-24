Deloitte обнародовала список самых богатых футбольных клубов мира

Мадридский «Реал», победитель Лиги чемпионов, возглавил рейтинг самых богатых футбольных клубов мира сезона 2017-2018 года, ежегодно составляемый аудиторской компанией Deloitte.

Команда из Мадрида увеличила выручку в прошлом сезоне до 750,9 млн евро. «Барселона», извечный соперник «королевского клуба», заняла второе место в рейтинге, увеличив доходы до 690,4 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» увеличил выручку всего на 2%, до 666 млн евро, и опустился на третье место. В предыдущие два года клуб возглавлял рейтинг.

Тем не менее, британские футбольные команды заняли шесть мест в первой десятке благодаря высоким доходам от продажи прав на телетрансляции. В топ-10, помимо «Манчестер Юнайтед», вошли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхем». Также в десятке оказались мюнхенская «Бавария» и парижский «ПСЖ».

Туринский «Ювентус» опустился на 11-е место, и впервые в истории в топ-10 самых богатых клубов мира не оказалось ни одного представителя Италии.

Совокупный доход 20 самых богатых футбольных клубов мира увеличился в прошлом сезоне на 6% и составил рекордные 8,3 млрд евро.

Источник