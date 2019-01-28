Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении

Почти 80% украинских граждан убеждены, что Украина двигается в неправильном направлении, заявляет директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский, основываясь на результатах социологического исследования.
«Абсолютное большинство оценивают направление движения страны как негативное. Почти 80% выбирают „скорее в неправильном направлении“ и „однозначно в неправильном“, но есть 14%, которые отмечают позитивное движение страны», — сказал А.Боровский на презентации результатов исследования на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина».
Согласно опросу 43,2% респондентов отметили, что Украина однозначно двигается в неправильном направлении, 37,1% опрошенных считают, что страна идет «скорее в неправильном направлении». В то же время 2,3% опрошенных уверены, что направление Украины однозначно правильное, а 11,9% убеждены, что Украина двигается «скорее в правильном направлении».
Компания Seetarget провела исследование «Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019» 17-23 декабря 2018 года. Методом личных интервью было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не больше 2,3%.
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