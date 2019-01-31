Китайский зонд зафиксировал рекордно низкую температуру на Луне

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший 3 января мягкую посадку на обратной стороне Луны, зафиксировал падение ночной температуры на естественном спутнике Земли до минус 190 градусов Цельсия — ниже ожидаемого показателя. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

«Согласно данным, переданным лунным зондом на Землю, ночная температура в январе на поверхности обратной стороны Луны опускается до минус 190 градусов Цельсия», — указывает CASC.

В течение 10 дней после приземления на обратной стороне Луны, аппарат «Чанъэ-4» выполнял задачи по исследованию поверхности естественного спутника Земли и проведению там первого в истории биологического эксперимента. 15 января Китайская корпорация заявила о том, что зонд переведен в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, которая длится около двух недель. Как передает в четверг агентство «Синьхуа», ранее ученые предполагали, что температура в это время опускается не ниже минус 170 градусов Цельсия.

«По данным „Чанъэ-4“, температура поверхностного слоя лунного грунта на обратной стороне Луны ниже, чем данные, полученные американской миссией „Аполлон“, — сказал исполнительный директор проекта „Чанъэ-4“ Чжан Хэ, слова которого приводит агентство „Синьхуа“. — Вероятно, это связано с отличием состава грунта на разных сторонах Луны. Нам требуется более тщательный анализ».