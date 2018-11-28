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Россия намерена построить на Луне обитаемую станцию

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Россия намерена построить на Луне обитаемую станцию

Россия планирует развернуть на Луне обитаемую базу и построить там обсерватории, Совет Российской Академии Наук по космосу поддержал эти проекты, сообщил в среду агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«На Совете РАН по космосу сегодня обсуждалась комплексная концепция общей программы исследования и освоения Луны, последовательность от автоматических аппаратов — „Луна-25“, „Луна-26“, „Луна-27“ — к пилотируемой программе, затем разворачивание станций на Луне, обсерваторий. Было решение поддержать эту концепцию и продолжить работы по ней», — сказал собеседник агентства.

По его словам, программа освоения Луны начнется с запуска автоматических станций, потом планируется предварительный облет Луны космонавтами, затем — посадка и развертывание инфраструктуры. «До этого все это было в разрозненном виде, а сейчас приведено в общую концепцию», — отметил источник, уточнив, что сроки запуска автоматических аппаратов на Луну и пилотируемых полетов к спутнику Земли на Совете РАН не обсуждались.

Ранее в СМИ сообщалось, что российские космонавты впервые должны побывать на поверхности Луны после 2030 года, их миссия продлится 14 суток.

Всего дорожная карта состоит из трех этапов. На первом этапе (до 2025 года) планируются отработка все технологий на МКС, создание базового модуля окололунной станции, испытания перспективного пилотируемого корабля «Федерация», беспилотные облеты Луны «Федерацией» и исследование Луны автоматическими станциями. Окололунная орбитальная станция может быть создана на базе элементов российского сегмента МКС, в частности, узловой модуль, пилотируемый транспортный корабль и научно-энергетический модуль (НЭМ), которые планируется состыковать с МКС к 2022 году. Для высадки на поверхность на станции будут находиться лунные взлетно-посадочные и грузовые модули.

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Второй этап (с 2025 по 2035 годы) подразумевает отработку средств доступа на поверхность Луны, первые пилотируемые полеты на поверхность Луны, создание и размещение на Луне первых элементов посещаемой базы. На третьем этапе (после 2035 года) будет завершено строительство полноценной посещаемой лунной базы. Также после 2035 года должна быть создана единая система пилотируемых и автоматических средств освоения Луны.

Россия, космос, Луна
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Среда, 28 ноября 2018
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