У букмекеров новый фаворит президентских выборов и это не Зеленский

Букмекерская компания ElectraWorks Limited, работающая под брендом bwin, резко повысила ставки на победу Петра Порошенко на предстоящих выборах президента Украины до 2,3 к 1 по состоянию на пятницу с 3,5 к 1 две недели назад.
Согласно сайту bwin, таким образом Порошенко стал главным фаворитом выборов, обогнав своего основного конкурента Юлию Тимошенко, коэффициент на победу которой не изменился и составляет 2,5 к 1.
Ставки на победу Владимира Зеленского также не изменились и остались на уровне 4,5 к 1.
Упали ставки на победу Анатолия Гриценко — с 10 к 1 до 15 к 1 и на Юрия Бойко с 34 к 1 до 51 к 1. При этом Бойко уступил место Андрею Садовому, на которого можно поставить с коэффициентом 34 к 1.
На победу Олега Ляшко букмекеры также предлагают коэффициент 51 к 1. Ставки на остальных кандидатов еще выше, что говорит об их сугубо теоретических шансах на победу.
Для сравнения: ставки на то, что Дональд Трамп останется на второй президентский срок по итогам выборов в конце 2020 года, за последний месяц остались на уровне 3 к 1.
Bwin принимал ставки и на президентские выборы, которые были назначены на 17 января 2010 года. По состоянию на 11 декабря 2009 года шансы Виктора Януковича на победу оценивались с коэффициентом 1,67 к 1 против 2,07 к 1 у Тимошенко.
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