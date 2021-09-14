Интерпол задержал 1400 человек за нелегальные ставки на ЧЕ по футболу

Интерпол сообщил об успешном проведении операции, в рамках которой правоохранительные органы 28 азиатских и европейских стран обыскали и задержали около 1400 подозреваемых в нелегальных ставках на игры чемпионата Европы по футболу и в отмывании денег в связи этой деятельностью. В ходе операции, которая называется SOGA VIII (сокращенно от soccer gambling) и является очередным этапом общей операции SOGA, были изъяты $7,9 млн наличными, а также компьютеры и мобильные телефоны.
Полиция Гонконга задержала более 800 подозреваемых, в том числе человека, который, как полагают, возглавляет преступный букмекерский синдикат. Гонконгская полиция изъяла $2,7 млн наличными, а также документы с учетом нелегальных ставок на сотни миллионов долларов. Для полиции Гонконга эта операция стала одной из самых крупных в борьбе с незаконной игорной деятельностью. В Италии в рамках операции была проведена проверка 280 букмекерских контор и выписаны штрафы на €1,3 млн за нелегальные ставки.
В целом в ходе всех этапов операции SOGA были задержаны более 19 100 человек, изъято более $63 млн наличными, закрыты более 4 тыс. нелегальных букмекерских контор, через которые проходили ставки на $7,3 млрд.
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