Переименование Кировоградской области в Кропивницкую признано конституционным

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Как рассказали агентству «Интерфакс-Украина» в Конституционном суде, Большая палата КС рассмотрела дело по конституционному обращению Верховной Рады относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекта о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую и вынесла заключение. «Законопроект признан конституционным», — подчеркнули в суде.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Верховная Рада направила в КС конституционные изменения о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую (законопроект № 8380).

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключений КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого требуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.