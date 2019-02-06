Как украинские политики перепродают государственные ресурсы

Как чиновнику заработать на государстве и реальном бизнесе? Достаточно посодействовать выдаче разрешительных документов на конкретную деятельность своей компании, записанной на жену или ее родственников. Получив все необходимые лицензии и разрешения, нужно «упаковать бизнес» и перепродать реальному инвестору.

Таких случаев, когда чиновники переводили государственные активы на свои фирмы для перепродажи, более чем достаточно.

Уран для владельца АТБ

В конце февраля 2017 Государственная служба геологии и недр (Госгеонедра) выдала ООО «Атомные энергетические системы Украины» (АЭСУ) специальные разрешения на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку четырех месторождений урановых руд: Сафоновская и Михайловская (Николаевская область), Сурская и Новогуровская площади (Днепропетровская область).

Тогда компания-разработчик была оформлена на «Ю-ТЭК Энерджи» из штата Делавэр, США. Руководителем АЭСУ был указан Александра Нестеренко.

Еще раньше соучредителем АЭСУ был Роман Дружбин — бывший бизнес-партнер Александра Павлюченко, известного в СМИ как криминальный авторитет по прозвищу «Саша Браслет».

Павлюченко является помощником нардепа из «Народного фронта» Игоря Котвицкого. Последний является бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова.

Пятилетние лицензии АЭСУ получила без аукционов, а только на основании решений судов. Все последующие суды компания также выиграла. 5 ноября 2018 председатель Госгеонадр Олег Кирилюк своим приказом утвердил выдачу лицензий АЭСУ.

В начале 2019 стало известно, что владельцем ООО «Атомные энергетические системы Украины» стал Геннадий Буткевич, который является совладельцем украинской торговой сети АТБ.

Солнечная энергия для жены главного военного прокурора

В феврале 2018 на жену главного военного прокурора Анатолия Матиоса — Ирина Барах было зарегистрировано ООО «ЭК «Солар Капитал». Почти сразу после регистрации компания получила в собственность более 60 га земли в черте города Херсон.

В августе 2017 эту землю Госгеокадастр в Херсонской области разделил между 36 физическими лицами. Затем, в процессе перепродажи и концентрации, она одним массивом оказалась в собственности фирмы жены Матиоса.

В августе прошлого года кипрская PVK Energy Investment, которая входит в группу ICU Макара Пасенюка — финансового советника президента Петра Порошенко, приобрела ООО "ЭК "Солар Капитал "для строительства солнечной электростанции.

Через месяц кипрская PVK Energy Investment была перепродана компании Wiltan Enterprises Limited. Последняя подконтрольна VR Global Partners и связана с VR Capital Group. Именно эта структура станет оператором солнечных станций на земле, полученной женой Матиоса.

В декабре прошлого года ООО «ЭК «Солар Капитал» получила лицензию НКРЭКУ на производство электроэнергии солнечными электростанциями.

«Грабь награбленное» от Ставицкого до Фукса

Во времена правления Виктора Януковича ООО «Голден Деррик» стало владельцем почти трех десятков лицензий на добычу газа и нефти, в том числе и на крупнейшем в Украине месторождении — Сахалинском.

«Голден Деррик» создали в 2007 году государственная НАК «Надра Украины» и австрийская «ЛИФО Инвест ГМБХ». На тот момент «Надра» возглавлял Эдуард Ставицкий. За австрийской компанией также стоял он.

Государственная компания внесла в уставный фонд «Голден Деррик» буровое оборудование в обмен на 50% в уставном капитале. Через год доля госкомпании была размыта до 33%. 67% были переписаны на кипрскую Hartlog Limited, контролируемой экс-министром агрополитики Николаем Присяжнюком и Эдуардом Ставицким. Оба входили в ближайшее окружение Януковича.

Доля государства в «Голден Деррик» позволила частной компании беспрепятственно получать спецразрешения на добычу углеводородов от Госгеонедр, в 2010 — 2012 годах также возглавляемого Ставицким.

С марта 2010 года по декабрь 2014 компания получила около 28 лицензий и согласований (от местных властей) на разработку нефтегазовых участков. В результате, компания Ставицкого стала одним из крупнейших частных владельцев разрешений на добычу углеводородов в Украине.

Почти три десятка разрешений компании были выданы не столько для добычи, сколько для перепродажи. Более лицензий — более высокая цена. Но не сложилось. В 2014 году сменилась власть и Ставицкий сбежал в Израиль.

Вновь назначенные чиновники начали в судах добиваться возврата государству лицензий, которые были неправомерно выданные «Голден Деррик». В сентябре 2016 года, после более двух лет судебных разбирательств, «Голден Деррик» вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений.

А в начале 2017 стало известно, что Ставицкий перепродал «Голден Деррик» бизнесмену Павлу Фуксу. Госгеонедра возобновила компании 19 спецразрешений. И в ноябре того же года компания сменила название на «Ист Юроуп Петролеум».

В том же месяце компания получила от Гогеонадр еще 11 спецразрешений на недропользование в Полтавской области.

Бывший гражданин России Фукс, после смены власти получивший украинское гражданство, начал скупать активы окружения Януковича. Так, кроме «Голден Деррик», он зашел в капитал еще двух компаний, которые имели право добычи газа на Сахалинском месторождении — «Нефтегазовая компания «Девон» и «Укрнефтебурение». Первую Фукс выкупил у «регионала» Юрия Бойко и его соратника Юлия Иоффе. Во второй у него — 22% акций. Остальные принадлежат олигарху Игорю Коломойскому и лидеру депутатской группы «Возрождение» Виталию Хомутыннику.

Дела у бывшей компании Ставицкого, которая перешла в собственность Фукса, идут хорошо. В июле 2018 Полтавский облсовет согласовал выдачу компании Фукса 10 спецразрешений в обход аукциона.

А в начале 2019 государственная НАК «Надра Украины» добровольно вышла из состава учредителей ООО «Ист Юроуп Петролеум» (East Europe Petroleum). Сегодня «Ист Юроуп Петролеум» входит в пятерку компаний по количеству лицензий.

Государственная «Надра Украины» продала 33% «Ист Юроуп Петролеум» компании «Авант Трейд Лимитед», аффилированной с Фуксом.

Литий для Кононенко

В феврале 2018 Государственная служба геологии и недр выдала ООО «Петро-Консалтинг» 20-летнее специальное разрешение на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении лития (Донецкая область).

В марте Кировоградский облсовет согласовал ООО «Петро-Консалтинг» предоставление спецразрешения на добычу литиевых руд на участке «Добра» Полохивського месторождения.

ООО «Петро-Консалтинг» связано с Владимиром Игнащенко, который входит в окружение Игоря Кононенко, бизнес-партнера и ближайшего соратника президента Петра Порошенко.

Так, Игнащенко является советником министра энергетики Игоря Насалика, а также помощником нардепа от БПП Анатолия Матвиенко. Последний — дядя народного депутата от БПП Сергея Березенко.

Получив лицензию, ООО «Петро-Консалтинг» заявило о поиске мажоритарного инвестора для разработки и добычи Шевченковского месторождения лития.

Сланцевый газ неизвестным инвесторам

Международная корпорация Shell и ООО «Надра Юзовская» в 2013 году подписали соглашение о поиске, разведке, добыче и распределении газа на Юзовской площади (Донецкая область).

ООО «Надра Юзовская» из НАК «Надра Украины» принадлежит государству.

Потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива. А базовый сценарий разработки предусматривал выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м газа.

Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году Shell объявила форс-мажор и вышла из проекта.

В июле 2016 неизвестна нидерландская компания Yuzgas неожиданно стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации соглашения по разделу продукции (СРП) на добычу углеводородов на Юзовской площади.

СМИ связывали Yuzgas с окружением Игоря Кононенко. Из-за этого в публичном пространстве возник скандал. В ноябре 2016 Кабмин Владимир Гройсман отказал Yuzgas в участии в СРП. Yuzgaz обжаловала решение Кабмина. Пройдя все судебные инстанции, компания выиграла дело.

В конце 2018 во исполнение решений суда Кабмин одобрил передачу Yuzgas 90% прав и обязанностей ООО «Надра Юзовская» в соглашении о разделе продукции (СРП) на добычу углеводородов на Юзовской площади.

Инвестором-оператором проекта стала словацкая компания Nafta. Компания приобрела 66% в Yuzgas и должна 100% обеспечить ее обязательства и покрыть финансирование поисковых работ на $200 млн. Nafta входит в центрально-европейский холдинг Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), 94% которого владеет чешский бизнесмен Даниэль Кржетинский.

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