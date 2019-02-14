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Тимошенко не выходит во второй тур, - политолог о соцопросе

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Тимошенко не выходит во второй тур, - политолог о соцопросе

Соцопросы показывают, что кандидат в президенты Юлия Тимошенко не выходит во второй тур. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в «Украинских новостях» во время презентации результатов социологического опроса Центром социального инжиниринга «РАНД» заявил политолог Сергей Годный.

По словам эксперта, падение рейтинга Тимошенко обусловлено рядом причин. «Во-первых, — отметил Годный, — состоялся старт избирательной кампании Владимира Зеленского. Кандидат от Игоря Коломойского фактически зашел на электоральное поле Юлии Владимировны. Команда Зеленского особенно эффективно переиграла Тимошенко в Интернете — более четкими посланиями, креативным контентом, более яркой диджитал-кампанией. Это и обусловило перетекание голосов от Тимошенко к Зеленскому».

Во-вторых, как отметил политолог, по рейтингу Тимошенко ощутимо ударил ряд последних скандалов вокруг ключевых членов ее команды в регионах. «В частности, Генпрокуратура обвинила главу Херсонского облсовета Владислава Мангера в причастности к организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Широкий резонанс также получила информация о смертельном ДТП с участием житомирского депутата от „Батькивщины“ Дмитрия Кропачева», — заявил Годный.

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«В-третьих, — отметил политолог, — против Тимошенко сыграла ее популистская риторика и бессодержательная предвыборная программа».

«И если раньше, согласно соцопросам, Тимошенко входила в двойку лидеров кампании, то сейчас она фактически борется за то, чтобы хотя бы удержаться на третьем месте, которое сегодня занимает оппозиционер Юрий Бойко», — заявил Годный.

Юлия Тимошенко, опрос, Выборы-2019
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