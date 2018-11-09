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Гриценко прокомментировал возможность объединения с Тимошенко

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Гриценко прокомментировал возможность объединения с Тимошенко

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что не собирается объединять усилия с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Такое заявление он сделал в эфире «Радио НВ».

На вопрос, существует вероятность обеъединения с Тимошенко, Гриценко ответил: «Короткий ответ. Нет ».

Он отметил, что это касается сотрудничества как в выдвижении единой общей кандидатуры на президентских выборах-2019, так и в сотрудничестве на парламентских выборах-2019.

«Но есть принципиальные вещи, там, где мы могли бы объединить усилия с Юлией Владимировной Тимошенко — это разъяснить нашим гражданам ключевые различия в наших программах, в ценностных установках», — сказал Гриценко.

В частности, лидер «Гражданской позиции» пригласил Тимошенко к открытой дискуссии на любой площадке.

«Мы имеем с ней принципиально разные взгляды на то, какой должна быть Конституция», — добавил Гриценко.

«Я гарантирую абсолютно уважительное, вежливое отношение, не будет никаких нападений и оскорблений. Но поскольку мы с ней имеем принципиально разные взгляды на то, какой должна быть Конституция, — а это важный, основной закон нашей страны — она хочет сделать ставку на канцлера и на парламент, а я считаю, что это должен быть всенародно избранный президент. Это, мне кажется, было бы совершенно нормальное сотрудничество в формате публичных дебатов. Для того, чтобы люди потом определились», — добавил Гриценко.

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Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией «Самопомич», с политсилой Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» и музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком.

Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Выборы-2019
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