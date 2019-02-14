Украинцы не хотят возвращать Донбасс силой и не хотят переговоров с Путиным

Чуть более 10% (10,6%) украинцев считают, что будущий президент должен решать конфликт на Донбассе лично с президентом России Владимиром Путиным без участия иностранных государств. Об этом свидетельствует результаты опроса общественного мнения GfK Ukraine, передает «Интерфакс-Украина».
В то же время, 19,1% опрошенных считают, что будущий президент Украины должен решать конфликт с Россией о прекращении боевых действий на Донбассе путем переговоров в «будапештском формате» (при участии Великобритании, США, России, Франции и Китая).
12,1% ответили, что данный конфликт необходимо решать с помощью минского процесса, в нормандском формате.
12% опрошенных считают, что это внутренний конфликт, поэтому необходимо вести переговоры непосредственно с представителями неподконтрольных территорий Донбасса, 11,6% — необходимо задействовать Вооруженные силы Украины для того, чтобы восстановить контроль над оккупированными территориями.
9,9% опрошенных выразили мнение, что Украина должна отпустить неподконтрольные территории и не пытаться их вернуть. 23,5% затруднились ответить на вопрос.
Опрос проводился компанией GfK Ukraine по заказу Pact в рамках программы содействия общественной активности «Долучайся!» (USAID) в ноябре-декабре 2018 года.
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