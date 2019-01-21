Войти
Лукашенко хочет дружить и с Западом, и с Востоком
позиция
Лукашенко хочет дружить и с Западом, и с Востоком
Трамп обвинил Мексику в бездействии в вопросе потока мигрантов в США
дружба народов
Трамп обвинил Мексику в бездействии в вопросе потока мигрантов в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

Порошенко и Тимошенко - фавориты президентских выборов. Для других кандидатов - это подготовка к парламентской кампании, - политолог

2893
Порошенко и Тимошенко - фавориты президентских выборов. Для других кандидатов - это подготовка к парламентской кампании, - политолог

Президент Петр Порошенко и Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко останутся фаворитами президентской кампании-2019, а для всех остальных кандидатов — это только подготовка к парламентским выборам. Такое мнение, как сообщают Украинские Новости, высказал политолог Сергей Годный на пресс-конференции в Киеве во время презентации результатов социологического исследования Центра социального инжиниринга «РАНД» на тему: «Социальные и электоральные ожидания украинцев от выборов-2019».
По словам Годного, Тимошенко постепенно теряет позиции, что, скорее всего, связано с популистской программой «Новый курс», чего даже не скрывают ее соратники.

Кроме того, экс-премьер традиционно ориентируется на «левый» электорат, который с увеличением количества кандидатов в Президенты постепенно размывается.

«Одним из главных конкурентов Тимошенко может стать лидер социалистов Александр Мороз, который является ее политическим ровесником. Но в отличие от Тимошенко, он не запятнан коррупционными скандалами, чего не скажешь о Юлии Владимировне», — отметил политолог.

В частности, Годный прогнозирует, что ощутимый удар по рейтингу Тимошенко нанесет реанимация в информационном пространстве скандала вокруг газового контракта, который она в 2009 году подписала с тогдашним премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

«Уже сегодня звучат заявления о том, что этот кабальный договор нанес Украине многомиллиардные убытки, и, возможно, стал одной из предпосылок российской военной агрессии в 2014 году», — отметил политический эксперт.

Что касается рейтинга Петра Порошенко, то сейчас он держится на одинаковых показателях в пределах погрешности рейтинга Тимошенко. «Уровень поддержки государственных деятелей в Украине обычно всегда низкий. Но те показатели, которые имеет действующий Президент, а это почти 10%, указывают на то, что Порошенко имеет свой четко ориентированный только на него электорат. Ближе к выборам поддержка Главы государства будет расти», — считает Годный.

Читайте также: СБУ объявила в розыск предполагаемого организатора нападения на Гандзюк

Причин для увеличения рейтинга Порошенко эксперт назвал несколько: «Во-первых, подавляющее большинство населения положительно оценило получения автокефалии Православной Церкви Украины, к чему нынешний Президент приложил максимум усилий. Во-вторых, консервативные граждане не уверены в безопасности государства в случае смены президента. Поэтому будут голосовать за Порошенко для сохранения своего безопасного будущего».

Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, опрос, Выборы-2019
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 января 2019
Воскресенье, 20 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

11 причин бросить работу в 2019 году

Спросите себя, каков ваш идеальный день? Какие фотографии на вашем телефоне? То, что вы фотографируете чаще всего, может содержать подсказку. Что делает вас более энергичными? Перечислите все, что вы делали в прошлом месяце, а затем оцените это по тому, насколько вы были счастливы. Все это приводит к подсказкам относительно вашей цели.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «единственно верной» экономической теории

«Единственно верная» экономическая теория или «общая» экономическая наука невозможны. Это понял Фейерабенд в работе «Ксенофан и боги Гомера» (и я в т.ч. благодаря ему тоже понял). Эта невозможность была понятна еще в Вавилоне. Поэтому там составляли списки наук и определяли - такие-то вопросы описываются и регулируются этими дисциплинами, а такие-то - вот этими. Чем-то похоже на книгу рецептов для приготовления пищи. Поэтому надо не объединять экономические модели, а разъединять.
Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Три вопроса к Юлии Владимировне

Юлия Тимошенко как никогда близка к победе. Как никогда с 2009 года. Но, как и 10 лет назад, ей снова может не хватить совсем чуть-чуть для того, чтобы стать президентом. Тимошенко это понимает и, обжегшись на молоке, дует на воду. Ее нынешняя кампания разительно отличается от всех предыдущих. Сейчас она не ведущий, а ведомый. Тимошенко превратилась в тень Порошенко, повторяющую за ним тезисы про ЕС, НАТО и автокефальную церковь. Тимошенко больше не хочет брать власть, она хочет получить ее в наследство. Тимошенко сидит на берегу и ждет, пока мимо проплывет президентство. Но избирателя мало волнуют мечты Юлии Владимировны. Судя по тому, что, несмотря на все усилия, рейтинг Тимошенко застрял в районе 15%, избиратель не хочет за нее голосовать. Возможно, потому, что он до сих пор не получил ответ на три очень важных для него вопроса.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016