Порошенко и Тимошенко - фавориты президентских выборов. Для других кандидатов - это подготовка к парламентской кампании, - политолог

Президент Петр Порошенко и Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко останутся фаворитами президентской кампании-2019, а для всех остальных кандидатов — это только подготовка к парламентским выборам. Такое мнение, как сообщают Украинские Новости, высказал политолог Сергей Годный на пресс-конференции в Киеве во время презентации результатов социологического исследования Центра социального инжиниринга «РАНД» на тему: «Социальные и электоральные ожидания украинцев от выборов-2019».

По словам Годного, Тимошенко постепенно теряет позиции, что, скорее всего, связано с популистской программой «Новый курс», чего даже не скрывают ее соратники.

Кроме того, экс-премьер традиционно ориентируется на «левый» электорат, который с увеличением количества кандидатов в Президенты постепенно размывается.

«Одним из главных конкурентов Тимошенко может стать лидер социалистов Александр Мороз, который является ее политическим ровесником. Но в отличие от Тимошенко, он не запятнан коррупционными скандалами, чего не скажешь о Юлии Владимировне», — отметил политолог.

В частности, Годный прогнозирует, что ощутимый удар по рейтингу Тимошенко нанесет реанимация в информационном пространстве скандала вокруг газового контракта, который она в 2009 году подписала с тогдашним премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

«Уже сегодня звучат заявления о том, что этот кабальный договор нанес Украине многомиллиардные убытки, и, возможно, стал одной из предпосылок российской военной агрессии в 2014 году», — отметил политический эксперт.

Что касается рейтинга Петра Порошенко, то сейчас он держится на одинаковых показателях в пределах погрешности рейтинга Тимошенко. «Уровень поддержки государственных деятелей в Украине обычно всегда низкий. Но те показатели, которые имеет действующий Президент, а это почти 10%, указывают на то, что Порошенко имеет свой четко ориентированный только на него электорат. Ближе к выборам поддержка Главы государства будет расти», — считает Годный.

Причин для увеличения рейтинга Порошенко эксперт назвал несколько: «Во-первых, подавляющее большинство населения положительно оценило получения автокефалии Православной Церкви Украины, к чему нынешний Президент приложил максимум усилий. Во-вторых, консервативные граждане не уверены в безопасности государства в случае смены президента. Поэтому будут голосовать за Порошенко для сохранения своего безопасного будущего».