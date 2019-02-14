Кабмин вернул старые нормативы потребления газа для расчета субсидий

Кабинет министров Украины вернул предыдущие социальные нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий для населения, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно решению, принятому на заседании правительства в среду, Кабмин восстановил действие постановления № 609 от 18 августа 2017 года. В соответствии с документом, нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий, действуют на уровне: 3,3 куб. м (вместо 4,4 куб. м) на человека в месяц при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения (ЦГВ); 5,4 куб м (вместо 7,1 куб. м) при наличии газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя; 10,5 куб. м (вместо 14 куб. м) при наличии газовой плиты и водонагревателя.
Ранее, 30 января, своим постановлением № 63, Кабмин вернул пониженные нормы потребления газа для населения без счетчиков. Данным документом среди прочего был отменен ряд постановлений, в том числе № 609. Вместо него вступил в силу предыдущий документ, регламентирующий соцнормативы потребления газа для расчета субсидий на уровне 4,4 куб. м, 7,1 куб. м, 14 куб. м.
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