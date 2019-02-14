Нацсовет по телерадиовещанию имеет претензии к телеканалу «НАШ» Мураева

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил очередную внеплановой проверку ООО «Наша Прага», (Киев, спутниковое вещание, логотип «НАШ») за нарушение программной концепции, написал на своей странице в соцсети Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

«Угрозы, угрозы, угрозы ... Теперь от руководства телеканала „Макси-ТВ“ (ООО „Наша Прага“), которое вещает с использованием логотипа „НАШ“. Я так понимаю, что с нами планируют разобраться после выборов», — заявил он, прокомментировав видеообращение телеканала к Нацсовету.

По словам Костинского, в случае, если результаты проверки подтвердят, что телеканал не привел свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства, условиями лицензии и, соответственно, не выполнил предыдущее распоряжение Национального совета, регулятор будет вынужден обратиться в суд об аннулировании спутниковой лицензии «Макси-ТВ».

«Напоминаю, женский телеканал „Макси-ТВ“ самовольно превратился в информационно-аналитический телеканал без соответствующего решения Национального совета», — подчеркнул Костинский.

По его мнению, руководство телеканала считает возможным запугивать членов Национального совета. В то же время Костинский подчеркнул, что регулятор продолжает работать в штатном режиме, действуя исключительно в правовом поле.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании «Наша Прага» является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.