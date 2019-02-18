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Литва призывает усилить санкционное давление на Россию

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Литва призывает усилить санкционное давление на Россию

Партнерам Литвы в Евросоюзе надо прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой. Об этом заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкавичюс в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, сообщает DW.

Он убежден, что Европа должна тщательно готовиться к отражению информационной войны из России.

По мнению Линкавичюса, Запад «все еще недооценивает информационное воздействие России». Было бы наивным считать, что «только восточноевропейские страны находятся под прямым или косвенным влиянием Москвы», отметил министр. Ложь является «сильным оружием», если использовать ее правильно и в больших масштабах, добавил он.

Линкавичюс также высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении России. По его словам, отсутствие четкой позиции относительно РФ «провоцирует поведение, приводит к новым осложнениям».

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В 2018 году в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек. По данным генпрокурора Литвы Эвалдас Пашилиса, эти лица выполняли задания российской разведки и пытались с помощью своих действий и контактов с внепарламентскими партиями влиять на политические процессы в стране.

Россия, Линас Линкявичюс
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