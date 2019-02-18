Британский парламент обвинил Facebook в нарушении законов

Британские парламентарии обвинили Facebook в том, что соцсеть «преднамеренно и сознательно» нарушила законы о конфиденциальности и конкуренции. К таким выводам комитет парламента по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту пришел спустя годового расследования фейковых новостей и их влияния на выборы. Отчет опубликован на сайте британского парламента.

Авторы расследования пришли к выводу, что Facebook хотел перехватывать настройки конфиденциальности своих пользователей, чтобы ряд разработчиков приложений могли получать доступ к их данным. Это, утверждают британские законодатели, могло позволить Facebook максимизировать доход, который соцсеть получала от такого рода конфиденциальной информации. Среди других утверждений:

ряд руководителей Facebook либо «умышленно вводили в заблуждение» законодателей в ходе расследования, либо «умышленно не информировали» политиков о предполагаемом вмешательстве России в зарубежные выборы;

есть «веские доказательства» того, что иностранные государственные деятели оказывали влияние на ход голосования Brexit в 2016 году.

Некоторые из этих утверждений Facebook уже неоднократно опровергала. В своем новом заявлении соцсеть заверила, что внесла значительные изменения в свою деловую политику и поддержала регулирование в таких областях, как конфиденциальность. Факт нарушения каких-либо законов в Великобритании компания отрицает.

Подготовленный парламентом 110-страничный документ не имеет какой-либо юридической силы, тем не менее правительство Соединенного королевства будет рассматривать его как рекомендацию при разработке новых законов.

«Такие компании, как Facebook, обладают огромным рыночным влиянием, которое позволяет им зарабатывать деньги, запугивая небольших игроков рынка и разработчиков, которые полагаются на платформу для того, чтобы обрести своих клиентов. Мы должны признать, что наше законодательство безнадежно устарело для эпохи интернета», — отметил в своем заявлении Дамиан Коллинз, политик, который возглавил расследование.

Он отметил, что парламенту необходимо разработать новые законодательные нормы, которые позволят некому регулятору контролировать отрасль. Коллинз подчеркнул, что если последние 12 месяцев были временем расследований и открытий, то предстоящий год должен стать годом действий.

«Нельзя допустить, чтобы такие компании, как Facebook, вели себя как „цифровые гангстеры“ в онлайн-мире, ставя себя вне закона», — подытожили британские законодатели.

В октябре прошлого года власти Великобритании оштрафовали Facebook на £500 тыс. после скандала с утечкой данных. Как выяснили следователи, британская компания Cambridge Analytica в 2015-2016 годах получила доступ к информации о 87 млн человек без их ведома, собирала их данные и анализировала их активность для оценки политических предпочтений избирателей во время президентских выборов в США в 2016 году. Эта же компания, как выяснилось позже, сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа и помогала ему одержать победу над его главным оппонентом Хиллари Клинтон.