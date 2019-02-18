УПЦ обратилась за защитой в ООН, ЕС и ОБСЕ

Епископ Барышевский Украинской православной церкви (Московского патриархата) Виктор (Коцаба) обратился к официальным представителям Организации Объединенных Наций, Европейского союза и ОБСЕ, заявив о фактах массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозе эскалации религиозных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

«Наша Церковь является крупнейшей конфессией Украины, которая насчитывает более 12 тысяч общин. Эти храмы и монастыри посещают миллионы граждан Украины, которые любят свою страну и свой народ, неустанно молятся о прекращении войны и установления мира на своей Родине», — говорится в заявлении епископа.

По его словам, православных верующих бьют, а священнослужителей УПЦ МП заставляют переходить в новую украинскую церковь.

Отмечается, что к своему заявлению представитель УПЦ добавил шокирующие кадры избиения верующих и захвата храмов.

Также епископ пожаловался, что согласно украинскому законодательству УПЦ МП должна переименоваться, что, по его мнению, является вмешательством во внутренние дела церкви.

«Мы никогда не отрицали нашу духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой Украинская Православная Церковь получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах в соответствии с томосом о независимости и самостоятельности, дарованного нашей Церкви еще в 1990 году», — сказал Виктор, добавив, что уже 29 лет административный центр управления УПЦ МП находится в Киеве.

Епископ назвал необоснованными обвинения в «связях с Москвой», «сепаратизме» и «пропаганде русского мира».

Представитель УПЦ попросил официальных представителей ООН, ЕС и ОБСЕ повлиять на события в Украине и призвал международных журналистов, правозащитников и чиновников приехать в Украину и «увидеть собственными глазами все, что происходит».

Напомним, сегодня председатель СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы России совершают нападения на храмы и запугивают священников УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов.