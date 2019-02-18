Большинство украинцев в прошлом году пережили стрессовую ситуацию, – опрос

Более половины жителей Украины в 2018 году попадали в стрессовую ситуацию, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные в понедельник, 18 февраля.
Согласно результатам социсследования, 52% респондентов на протяжении 2018 года пережили какую-либо стрессовую ситуацию.
Выделены восемь видов стрессовых ситуаций. Так, 12% опрошенных назвали тяжелое заболевание, операцию,10% — ощущали собственную беспомощность. Смерть близких пережили 9% респондентов, тяжелую болезнь близких пришлось пережить 9%.
Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 8% опрошенных, потеряли веру в собственные силы 6%. Оказались без средств к существованию 6% респондентов.
Потеряли работу и стали вынужденно безработными 5% опрошенных.
В результатах опроса указано, что 13% переживали другие стрессовые ситуации.
Доля респондентов, которые не пережили ни единой стрессовой ситуации в течение 2018 года, составляет 38%.
Опрос КМИС проводился с 30 ноября по 14 декабря 2018 года.
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